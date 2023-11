Morgan è finito nella bufera durante l’ultimo live di X Factor. Il cantante si è beccato anche dei fischi dopo aver risposto in maniera pessima sia a Fedez che a Francesca Michielin.

La scorsa settimana, la conduttrice ha chiesto a Colapesce e Dimartino come è stato duettare con Ivan Graziani (cantautore scomparso nel 1997): “C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow, come è andata? Come è stato lavorare con lui?”.

Sui social è scoppiata una polemica e in molti hanno accusato la Michielin di aver fatto un brutto scivolone. Ieri sera, la presentatrice ha aperto X Factor dicendo: “Volevo dire una cosa. La settimana scorsa ho formulato la domanda proprio di m***a. Potevo dirla meglio ma, come direbbe mia nonna Lucia: andiamo avanti”.

Il vero scivolone è arrivato dopo l’esibizione de Il Solito Dandy, quando Morgan si è lamentato dicendo che nel programma ci sono due pesi e due misure e che l’attenzione scenografica nei confronti del suo concorrente non era la stessa riservata agli altri artisti. La Michielin ha cercato di far rientrare la polemica e il giudice è sbottato punzecchiando Francesca: “Parlaci di Ivan Graziani“. Ovviamente, dopo questa frecciatina sono partiti i fischi del pubblico.

Non è finita qui, perché durante un botta e risposta con Fedez, Morgan ha detto: “Sei troppo depresso per farmi da psicologo”. Una battuta davvero di pessimo, soprattutto visto le ultime dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni che ha parlato di salute mentale.