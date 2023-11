Teo Mammucari sarebbe segretamente innamorato di Selvaggia Lucarelli? A sganciare la bomba è stata Rosanna Lambertucci in un’intervista a Fanpage.it.

L’ex concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, ha rivelato che tra la giurata e il conduttore ci sarebbe un feeling particolare: “Sai cosa è successo secondo me? Non si sono capiti, perché non è stato dato il tempo di parlare a Selvaggia. Lui ha fatto una cosa per sua figlia, chiedendo la canzone a Baglioni, organizzandola a puntino. Aveva messo su questa cosa con il cuore, ci ha messo tutto se stesso ed è forse per questo che è successo quello che è successo. Posso farti un esempio su di me? Quando nella prima puntata sono stata bacchettata severamente un po' da tutti, io ho sofferto come un cane ma non per me, ho sofferto per la mia nipotina. Perché sapevo che lei, che ha 11 anni, ama ballare ed era orgogliosa della nonna che andava ballare, non stava nella pelle, pensare a lei che sentiva quel giudizio, mi tremavano le gambe e mi ha fatto stare male. Io, poi, non ho parlato con Teo e credo che lui ci sia rimasto male perché c'era la figlia in ballo. Poi, secondo me, non si sono proprio capiti. Ma tra loro comunque c'è un feeling particolare. Lei è una donna molto affascinante, diciamo la verità. Ha questa immagine di critica severa, ma proprio questo le conferisce grande fascino. E lui credo abbia un debole. È una mia interpretazione, eh, sia chiaro”.