Nelle ultime ore, un noto sito di gossip ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sarebbero risentiti dopo il rientro in Italia dell’influencer campana, impegnata nel sud est asiatico con le riprese della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky a partire da marzo 2024.

La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, durata circa sette mesi, è giunta al capolinea la scorsa estate, e da allora, dicono i beninformati, non è mai realmente esistita la possibilità di un ritorno di fiamma.

Deianira Marzano, esperta di gossip molto vicina alla Fiordelisi, ha smentito categoricamente che Antonella e Edoardo si siano scritti o sentiti: “Non si scrivono, sentono e vedono da luglio”. Anche l’Investigatore social Alessandro Rosica è sulla stessa linea: “Edoardo spesso ha scritto messaggi ad Antonella dopo la fine della relazione, è vero, sono testimone e ho visto chat a cui Antonella non rispondeva… Nessun ritorno di fiamma, spero che però possano rimanere quantomeno in buoni rapporti. Smentisco la fake news. Antonella e Edoardo non sono tornati insieme, né tantomeno si sono sentiti”.

Ma non è tutto. Sempre Deianira Marzano, ha annunciato che la Fiordelisi avrebbe un nuovo amore: “Nel cuore di Antonella c’è finalmente un’altra persona”.