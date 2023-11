Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano non ha preso parte alle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Da una parte c’era chi era felice della sua assenza, dopo ben sei anni di presenza; dall’altra, invece, in molti invocavano il suo ritorno in quanto tra i pochi ad essere schietto, nel bene e nel male.

Durante le ultime registrazioni, Armando ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne. Ma perché è stata assente così a lungo? A svelarlo è stato lui stesso al magazine del programma di Canale 5. In molti ritenevano che fosse stato cacciato dalla redazione, ma quanto pare le cose non stanno così. Armando ha raccontato che dietro la sua assenza si celano problematiche personali, delicate, di cui ha preferito non parlare. Ma in questi mesi è stato vicino ad una persona che tanto ama (non si tratta della fidanzata) e che aveva bisogno della sua presenza.

Il cavaliere ha poi spiegato il suo incontro con Ida Platano. Incarnato ha rivelato che durante il ballo con la nuova tronista il motivo del suo non essersi più fatto sentire con lei. Armando, infatti, non ha risposto ai messaggi di ida in quanto aveva timore che potesse raccontare le sue faccende intime e personali al suo ex fidanzato, Alessandro Vicinanza. Così ha preferito sparire.