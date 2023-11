Rosy Chin nella bufera. La concorrente del Grande Fratello, cuoca popolare tra le star, si è lasciata andare ad un’espressione parsa profondamente offensiva. La gieffina, infatti, ha utilizzato il termine “mongoloide”, ormai in disuso e che stigmatizza le persone affette da sindrome di down, seguita da una serie di insulti. Il video è già diventato virale sul web, con gli utenti che chiedono la squalifica immediata della concorrente.

Rosy Chin shock: "Teste di ca**o mongoloidi"

Ripresa in giardino mentre parlava con Letizia Petris, Anita Olivieri e diversi altri coinquilini, Rosy ha alzato la voce e pronunciato la seguente frase: “Con loro mi permetto di dire che sono delle cafone teste di ca**o mongoloidi? Io ho il modo!”. Una frase che è passata inosservata ai coinquilini ma non agli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ciò che colpisce è che nessuno dei concorrenti presenti abbia deciso per il momento di dissociarsi da quell’espressione, probabilmente non rendendosi conto della gravità della situazione. A non perdere il contatto con la realtà però è stato il pubblico da casa che, attraverso i social, ha condannato duramente Rosy chiedendone la squalifica immediata. “Squalifica subito per chi usa questo termine offensivo per denigrare persone che non sono fortunate come lei”, scrive un utente su X. Gli fa eco un altro: “Prima Anita che bestemmia e tutti fingono di non accorgersene, poi lei che usa parole che possono offendere…devono uscire entrambe”. Non ci resta quindi che attendere la diretta di lunedì 27 novembre per capire gli sviluppi di questa (triste) vicenda.