La turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresento senza dubbio una delle dinamiche che più ha appassionato i telespettatori durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

La relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è giunta al capolinea la scorsa estate, ma i numerosissimi fan dell’ormai ex coppia non si sono mai rassegnati all’idea che tra i due ex vipponi sia finita, e in questi mesi non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.

In un’ospitata a Suite Selassié dello scorso ottobre, Edoardo ha però ribadito che la storia tra lui e Antonella è finita: “Per me la storia con Antonella è ovviamente finita. Non parlo di questa cosa da tempo, per me rimarrà un affetto perché, per quanto breve, è stata intensa. Siamo stati molto bene, ma ho voluto evitare di creare aspettative. Spero che la sua esperienza a Pechino Express vada bene, è una sportiva, credo possa fare al caso suo”.

Nelle ultime ore, però stando a quanto riportato da Trash Italiano, Antonella Fiordelisi, terminata la sua esperienza a Pechino Express, avrebbe risentito, in gran segreto, Edoardo Donnamaria. Su X (ex Twitter) molti fan hanno iniziato a sperare nuovamente in un ritorno di fiamma, anche se è bene chiarire che al momento non esistono elementi concreti.