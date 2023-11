Da un mese a questa parte, dopo l’uscita del suo libro “Le corna di una vittima” nel quale svela alcuni retroscena circa la relazione con Antonella Fiordelisi e alcune chat precedenti l’ingresso dell’influencer campana nella Casa del Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa continua nella sua personalissima “guerra” contro la sua ex i suoi genitori.

Per quelli che non lo ricordassero, Benincasa sarebbe dovuto entrare nella Casa di Cinecittà, ma i genitori di Antonella lo denunciarono per stalking, costringendo la produzione del reality a bloccarne l’ingresso.

A prendere le difese della Fiordelisi è stato un suo ex coinquilino, ovvero Luca Salatino: “Sapete qual è il problema? Che io mi faccio i ca**i miei, non ho mai parlato male di nessuno e non ho mai buttato m*rda su nessuno. Non ne ho bisogno, perché chi lo fa evidentemente non ha né altri argomenti e non credo che abbia più tutta questa grande personalità. A chiunque mi stuzzica non lo calcolo proprio, perché non amo proprio queste trashate e non amo chi parla del suo privato per far passare quell’altra persona per sbagliata.

Per quanto possiamo vivere nel pubblico, certe cose fra coppie devono rimanere nel privato qualsiasi cosa succede, è questione di rispetto. Detto questo, continuo la mia strada e la mia vita che amo e per i valori che porto. Ma non rompetemi il ca**o, grazie”.