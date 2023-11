Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, e alla fine quest’ultima si è anche lasciata andare ad un pianto liberatorio.

I due ex volti di Temptation Island si sono appartati in giardino per parlare della fine della loro quinquennale storia d’amore, e ad un certo punto la gieffina ha iniziato a piangere. Per consolarla, Mirko l’ha abbracciata e l’ha stretta a sé.

Perla in lacrime: "Sei stato l'unico uomo che ho amato"

“Io non ti recrimino i tuoi atteggiamenti. La mia delusione è sul fatto che io sono stata cinque anni con una persona e poi ho visto questo ragazzo talmente diverso in così poco. Io a differenza tua sono migliorata e maturata. Tu invece ti sei trovato in alcune situazioni… A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi sono resa conto che ti facevo male e ti dicevo ‘lasciami’. Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti.

Io adesso sono consapevole di quello che provo per te… che provavo – ha proseguito Perla tra le lacrime -. Dico provavo perché mi hai deluso e ho sofferto. Ringrazio le persone che mi sono state intorno. Ho passato un mese difficile e ho trovato le forze di rialzarmi.

Tu sei stato il mio primo amore e non sarei riuscita a dirlo a un altro così in fretta. L’infatuazione è un conto, ma l’amore è diverso. Io ti ho amato! Non era solo innamoramento, ti ho amato e sei stato l’unico. Non parlo di attrazioni o infatuazioni”.

La reazione di Miko alle parole di Perla

“Provavi? Se dici ‘provo’ non succede nulla. Comunque io avevo solo voglia di rendere felice te. Io senza di te non sarei diventato l’uomo che sono oggi. Poi alla fine però ci facevamo del male e avevamo scordato il bello. E poi sappi che io non è che ho mai incolpato te di tutto. Quando io mi metto a piangere e dico se perla è felice, lo sono anch’io, perché è quello che non sono riuscito mai a trasmetterti”.