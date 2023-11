Questo pomeriggio i cieli sopra la Casa del Grande Fratello sono particolarmente trafficati. A ricevere supporto dai fan è stata anche Beatrice Luzzi, che nel corso delle ultime puntate ha ricevuto numerosi attacchi e delusioni da parte di alcuni inquilini, soprattutto Giuseppe Garibaldi, che l’ha profondamente ferita definendola manipolatrice.

I fan, così, hanno deciso di dedicarle uno striscione per mostrarle tutto il loro sostegno e per farla sentire protetta: "Bea ti proteggiamo noi”. “Non mi sono mai sentita protetta, grazie", esclama subito l'attrice leggendo a gran voce l'aereo ricevuto. “Questo mi ha veramente colpito il cuore”, continua condividendo il suo grande affetto per l'amore ricevuto dai suoi sostenitori.

I BeaBaldi "scaricano" Giuseppe: "Bea, solo con te"

Per Beatrice poi arriva un altro aereo molto importante. I fan dell’attrice, infatti, hanno deciso di mandarle un aereo recante un messaggio inequivocabile: “Bea solo con te #exbeabaldi”. Una parte dei fan, dunque, non accetta più i comportamenti del bidello calabrese nei confronti della Luzzi e, per questa ragione, la invitano a proseguire il suo percorso da sola.

Giuseppe, nonostante la critica nei suoi riguardi, prende questo striscione con ironia: “Grazie lo stesso”, dice ridendo, ma in realtà sa benissimo che quello striscione è un attacco rivolto alla sua persona. Beatrice si dice molto capita e compresa e ringrazia i suoi sostenitori per l'appoggio dimostrato: “Un bellissimo segno di riconoscimento”.