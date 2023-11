Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno parlato della possibile evoluzione del rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ora che la giovane campana è entrata nella Casa del Grande Fratello.

“Mirko e Perla come li vedi?”, ha chiesto la cantante all’attrice. Secondo quest’ultima i Perletti possono crollare molto presto, e ha sottolineato che, se fosse per Perla, tornerebbero insieme e addirittura si sposerebbero. “Ieri ci sono state delle cadute… anche il ballo che hanno fatto. Ho visto un po’ un crollo, da parte di tutte e due. Beh, lei domani si sposerebbe con lui. Se lui dovesse fare il passo, lei non ce la farebbe a resistere”.

“Tu dici che è ancora innamorata?”, ha chiesto Fiorsaliso. “Sai, lui per lei è un pezzo grosso. Lei uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. Questa è freddamente l’analisi. A me piace molto lei, però…”, ha detto Beatrice.

“Lui può puntare molto alto, lei più di tanto oggettivamente no, facendo un’analisi cinica. Sono molto belli insieme, vedremo, Io credo che non torneranno insieme. Non lo so, non riesco a capire dalla sua faccia”, ha concluso la cantante. “Io penso che lui non tornerà con lei, però lei tornerebbe con lui. Si è un po’ imbambolata negli ultimi giorni, infatti anche per quello gli ho dedicato quella cosa per scioglierla, ma se non balli neanche”, ha chiosato la Luzzi.