Il triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti rappresenta senza dubbio una delle dinamiche più interessanti di questa edizione del Grande Fratello.

Guendalina Tavassi su Mirko e Perla

A dire la sua sull’argomento è stata anche Guendalina Tavassi, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus: “Dico che Mirko e Perla torneranno insieme. Mi dispiace per la povera Greta che è fuori, perché è brutto vedere tutto. Era già tutto calcolato. Perla è tornata tipo Gomorra a riprendersi tutto quello che è suo”.

Anche Sophie Codegoni, nell’ultima puntata di Casa Chi, si è espressa sul triangolo: “Lo sapete che mi ero esposta a favore di Perla, però guardando… Sì, se mi dovessi realmente esporre, dico a questo ragazzo di trovare una quadra nella sua vita. Nel senso, non puoi illudere due donne allo stesso tempo. Anche durante la puntata, io l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla e né nei confronti di Greta. E’ lì che ride e si gode il momento. Però a casa ha una fidanzata, possiamo anche essere team Perla, però a casa c’è sempre una donna che ti guarda e lì comunque c’è la tua ex che hai lasciato per la tua ragazza attuale.

Credo che succederò qualcosa. Lui è uno che ‘switcha’ velocemente, perché dopo quattro anni di relazione ti fidi e ti innamori di un'altra… quindi secondo me succederà qualcosa”.