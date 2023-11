Venerdì 24 settembre Ilary Blasi racconterà la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti nel nuovo documentario di Netflix dal titolo Unica. Oggi è uscito il trailer ufficiale, nel quale abbiamo visto la conduttrice vulnerabile e per la prima volta in lacrime mentre racconta questa storia.

Il trailer di Unica

Oggi è stato rilasciato il trailer ufficiale dove abbiamo potuto vedere una Ilary Blasi vulnerabile e per la prima volta in lacrime mentre racconta questa storia. “Io ho sposato Francesco Totti per amore non per soldi e l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia. […] Mia sorella mi chiama dicendomi che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti”. Fino alla scoperta dei presunti tradimenti e la decisione di divorziare. “A fine gennaio andiamo a cena e a un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì un disastro. A chi credo? Ai giornalisti? O a mio marito? Mio marito lo vedevo strano. Perché? E che ne so! Cioè io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”.

Documentario all'insaputa di Francesco Totti

Intervistato da Il Messaggero, il regista di Unica (si intitola così il docufilm, come la dedica che Totti le fece per annunciare pubblicamente la loro relazione), ha dichiarato: “Abbiamo girato velocemente e di nascosto dalla gente e da Totti, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici”. […] Non ci sono testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti. C’è la faccenda degli orologi e delle borse, ovviamente, perché fa parte della storia. Ma io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, discreto. La versione di Ilary è quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro. Credo che molte donne si rivedranno in lei. Non ha mai fatto richieste speciali, la vedremo acqua e sapone”.