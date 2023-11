Guendalina Tavassi è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus.

L’ex gieffina, dopo aver svelato un retroscena sull’inizio della storia d’amore tra suo fratello Edoardo e Micol Incorvaia, ha lanciato un appello alla cognata, spronandola a fare lei la proposta di matrimonio.

“Io voglio sapere se c’è stata la proposta di matrimonio, noi vogliamo vedere la proposta. Vuoi che la faccia prima Edoardo a Micol? Secondo me no. Io prima o poi dovrò avere un nipote, no? Perché non chiedere a Micol se la fa lei, per la prima volta una donna, la proposta di matrimonio ad Edoardo perché se aspettiamo lui che è troppo pigro che sta proposta non ci sarà. Questo è un consiglio che do adesso a Micol.

Secondo me lui vorrebbe. In realtà lui è un pantofolaio, uomo di famiglia, ed è come se fosse già sposato, gli manca solo la proposta. Però è difficile che lo faccia, perché non è romantico.

Edoardo è un uomo fedele, però commenta. Lui non è geloso, però risponde a modo suo. Per esempio, l’altra sera eravamo al ristorante e da un lato eravamo Micol, Clizia ed io e dall’altro gli uomini. Accanto a noi c’era un tavolo con dei ragazzi, e Cuore (Federico Perna, ndr) era nero, perché i ragazzi facevano battute. Edoardo invece gli ha detto: ‘Dai su, ve le volete trom**re stasera?’. Quidni non è geloso, però ha quella battuta di gelosia”.

Poi, Guendalina ricorda il momento in cui ha fatto una sorpresa a Edoardo durante la settima edizione del Grande Fratello Vip: “Edoardo ha tremato quando ha saputo che ero al GF. Io avendo partecipato al programma già so come sono le dinamiche soprattutto da fuori, lui là dentro pensava che erano tutti amici e fratelli, e io volevo dirgli che non era così, aprirgli gli occhi.

Chi non era suo amico lì dentro? A me sono piaciute tante amicizie, quelle con Giaele, Luca, Oriana, la Murgia. Anche fuori hanno continuato e si sentono”.