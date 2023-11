Guendalina Tavassi è stata ospite dell’ultima puntata di Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus.

L’ex gieffina ha parlato di suo fratello Edoardo: “E’ pigro ed è permaloso da morire. E poi lui sta bene dove sta, quindi quando non sta qua, gioca, è un nerd, quindi pigrissimo. Micol è come lui, si è trovato la fidanzata come lui che adora giocare ai videogame, quindi non lo aiuta in questo fronte. I suoi pregi? Dove c’è lui ridi sempre, anche nei momenti più difficili come per esempio al funerale di nonna”.

Guendalina sulla storia tra Edoardo e Micol

Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha trovato l’amore con Micol Incorvaia. Guendalina è molto felice, anche perché sentiva già che tra i due potesse nascere qualcosa già prima di vederli in casa: “A me piace un sacco Micol, sono tanto contenta. Ti dico di più: quando dove entrare al GF mi disse: ‘Guarda, ci sarà questa, quest’altra…’. Io gli dissi: ‘Edoardo, tu ti innamorerai di Micol’. Io glielo avevo detto subito. Io conoscevo già Clizia perché sua figlia sta in classe con mio figlio. Lui è sempre stato in fissa con l’attrice Scarlet Johansson che somiglia tantissimo a Micol, e infatti io ho visto subito che c’era qualcosa. E poi eccoli là che è sbocciato l’amore.

Micol è la mia preferita tra le ex fidanzate di Edoardo. Lui è stato con una manica di pazze, e io ho sempre avuto la funzione di giudice, e lui era tanto influenzato da me. Però lei è quella che mi piace di più, è semplice, è tanto carina, dolce. Lui è tanto innamorato, solo che a differenza mia lui non fa vedere tanto quando è innamorato, perché si vergogna”.