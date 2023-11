Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello hanno organizzato il “gioco della bottiglia”. Ovviamente, com’era lecito aspettarsi, a fare più “obblighi” sono stati Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Lei gli ha messo lo smalto ai piedi, e lui le ha tolto il miele dal naso usando la bocca. Il gioco si è poi chiuso in maniera romantica con un lento tra i due ex fidanzati.

Il ballo tra Mirko e Perla, cosa si sono detti

La regia ha messo I Will Always Love You di Whitney Houston e Brunetti ha abbracciato la Vatiero. A pochi secondi dall’inizio del lento, il ragazzo si è avvicinato all’orecchio della coinquilina e le ha detto: “E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra”. Perla ha risposto sottovoce: “Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose”. Poco prima di staccarsi dalla sua ex e di finire il ballo, Mirko le ha detto: “E voglio dirti che sono molto contento che le cose siano migliorate”.

Mirko e le confessioni su Perla ad Angelica

“Ovvio che passo tanto tempo con lei e condivido molto, ma penso sia anche normale. La conosco da tanti anni e abbiamo una certa complicità. Così come passo tempo anche con te. Certi piccoli gesti con lei mi vengono spontanei. Se vedo che ha bisogno di una cosa mi viene naturale avvicinarmi e dargliela. Sulle piccole cose è tutto molto spontaneo. Invece mi sento un po’ frenato sul resto. Perché il contesto è strano, è una situazione particolare e che mi blocca un pochetto. Io non voglio limitarmi su nulla, perché non faccio niente di sbagliato. Anche chi è fuori così vede come sono io e se vuole mi accetta. Non mi va proprio di isolarmi o di non stare con te e Perla con cui sto benissimo”.