Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e in studio c’è stato un clamoroso ritorno. Alessandro Vicinanza, infatti, è tornato nel parterre Over, proprio mentre sul Trono Classico si è seduta la sua ex fidanzata Ida Platano. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, l’ex dama e il cavaliere salernitano avrebbero anche litigato.

Uomini e Donne, le anticipazioni

“Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre Over e ha avuto un’ampia discussione con Ida; per quanto riguarda il trono di Ida è uscita con un corteggiatore che si chiama Mario. Roberta e Alessandro hanno ballato insieme. Marcantonio ha chiuso con Roberta, ha dichiarato di sentire cose forti per Emanuela e voleva uscire con lei, ma Emanuela non perdona il bacio di lui che ha avuto con Roberta.

Quando c’era David il corteggiatore di Ida, ha litigato con Tina perché lei gli diceva che era banale e lui ha ribattuto dicendo che lui è sicuro di sé e ha detto più volte che lei è quella stupida cosi Tina gli ha risposto “vai ti accompagno con un bel vaff*****o”. Sulla lite di Ida e Roberta, Roberta continuava a chiamarla “Platano” e poi alla fine Ida ha pianto, hanno litigato di nuovo e alla fine si è messa a piangere pure Roberta (probabilmente dal nervoso) cosi Ida si è alzata e l’ha abbracciata e ha detto “l’ho abbracciata perché me lo sono proprio sentita questa volta, l’ho fatto perché volevo farlo”.

Roberta ha detto mentre litigavano “guarda spero che viene il tuo ex così vediamo” e dopo un po’ si è riaperto questo argomento grazie a Tini cosi, è stato chiesto a Roberta se voleva che chiamassero Alessandro e lei le ha risposto “non lo so che voglio adesso” e ha aggiunto “A me Alessandro è rimasto qua, io non c’ho problemi a dirlo, lei me lo ha strappato con un attimo (riferito sempre a quello che avevano detto prima con Emanuela e Marco Antonio)”.