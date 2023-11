Alessandro Vicinanza ancora non riesce a crederci. Ida Platano, sua ex fidanzata, è già pronta ad innamorarsi di nuovo (è la nuova tronista di Uomini e Donne). E lui ci sta male. Calendario alla mano “con Ida è finita il 13 ottobre, ma dopo quindici giorni è già pronta a conoscere un’altra persona”, ha raccontato l’ex cavaliere salernitano a Nuovo Tv. E’ deluso il fiorista salernitano, che ha conosciuto la parrucchiera di Brescia nel dating show di Maria De Filippi. “Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra donna”.

Dopo aver aiutato Ida a lasciarsi alle spalle la relazione con Riccardo Guarnieri, insieme avevano deciso di lasciare il programma per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma la loro favola si è conclusa dopo soli undici mesi. Una storia finita non perché Alessandro ha tradito Ida: “La decisione di lasciarci l’ho presa io, ma è stata lei a portarmici. Nell’ultimo periodo mi sentivo non corrisposto nei sentimenti ed è per questo che ho deciso di chiudere”. Una storia finita al telefono. “Ma siccome ci tenevo a parlarle guardandola negli occhi, sono andato a Milano il weekend successivo e le ho chiesto di poterla raggiungere a Brescia. Non ha voluto, le andava bene così. Dopo aver saputo del suo trono, ho evitato un altro contatto. Se va bene a lei, va bene a me”.

Alessandro, ecco perché non corteggerà Ida

Alessandro sta soffrendo ma non ha nessuna intenzione di tornare a corteggiare Ida a Uomini o Donne: “Dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Ora sto cercando di riprendere in mano le redini della mia vita. Sono davvero molto scosso. Adesso so perfettamente cosa voglio nel mio futuro, ovvero una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti. Voglio una donna solida che non vende solo illusioni”.