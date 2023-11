Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 20 novembre, l’ex fidanzata di Letizia Petris, Nicole Conte, le ha fatto recapitare un videomessaggio con l’intento di fare ulteriore chiarezza sul loro rapporto.

“Mi ha fatto male vedere com’è stato sminuito un discorso così importante come la violenza fisica e mentale che è stato giustificato da te da giovane età e inconsapevolezza. Ma giustificare cose del genere è terribile, perché sono ingiustificabili. Io ho avuto un gran fortuna, ovvero ho trovato una persona che mi ricucisse. Io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa se tu non mi avessi scritto e riscritto insinuando che io ti pensassi. Sapevi che avevo un’altra storia, come l’avevi pure tu. Questa cosa che tu non menzioni l’ultima volta che ci siamo viste che non è stato dopo la morte di tuo papà, ma è stato il 7 giugno del 2020 e tu sai benissimo cosa è successo quel giorno, mi infastidisce”.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Letizia cosa fosse accaduto quel 7 giugno 2'020, la gieffina ha detto di non ricordare (“Sono passati tre anni”), ma che “l’8 giugno è il mio compleanno, e se non ricordo male lei mi ha portato un mazzo di fiori”. Una risposta che non ha convinto il conduttore.

A svelare quello che è accaduto quel 7 giugno 2020 è stata pochi minuti dopo Nicole Conte, che su Instagram ha pubblicato un suo selfie datato 8 giugno in cui si vede con il volto tumefatto: “Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fuori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino”.