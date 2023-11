Dopo essere stata “pugnalata” da Vittorio Menozzi ed aver subito per oltre due mesi cattiverie dagli altri concorrenti del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è crollata e si è lasciata andare ad un pianto disperato tra le braccia di Massimiliano Varrese.

“Giuseppe va in giro a dire che manipolo Vittorio come ho manipolato lui. Ti rendi conto? Questo perché Vittorio che era mio amico si è inventato delle cose su di me. Non posso più fidarmi di nessuno. Io non riesco a stare sola, ho bisogno di emotività e di rapporti umani e qui vedo che non è possibile. Come faccio ad andare avanti? Mi sento così fuori… io sono una persona infantile dal punto di vista affettivo. Senza affetto io non vivo e questo vale anche qui dentro. Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato. Il fatto che qui non ci si può affezionare è molto triste”.

Poco dopo, Letizia Petris ha rivelato a Paolo Masella e Mirko Brunetti, che l’attrice ha avuto uno sfogo ed ha detto di voler abbandonare la casa del Grande Fratello.

“Ha avuto uno sfogo prima, lei ci sta molto male di quello che è successo. Mi ha detto ‘avevo trovato finalmente un amico qui dentro e anche questo mi mazzia’. C’ha proprio ragione non possiamo dirle nulla. Ha detto proprio che vuole andarsene via e che non può restare perché non ce la fa più. Raga ha la ragione dalla sua. Si era legata a Vittorio in una maniera molto bella e adesso anche lui… Pensa quanto può essere faticoso. Aveva trovato uno come Vitto per parlare e adesso lui l’ha fatta grossa alle sue spalle. Si sente tradita ed è vero perché è quello che è successo. Si può dire tutto, ma in questo caso hanno sbagliato altri e si sono inventati delle cose e lei ha ragione”.