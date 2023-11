Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste assolute della decima edizione di Temptation Island. La giovane laziale ha partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ormai ex fidanzato Manuel Maura.

Lo scorso settembre, Francesca e Manuel furono protagonisti di un confronto a Uomini e Donne. "Ci siamo sentiti dopo la puntata del falò, è stata una chiamata nella quale ci trovavamo in mood differenti. Lei pacifica, io nervoso" ha iniziato lui. "Poi ci siamo incontrati in spiaggia e un'altra volta in paese", ha proseguito lei prima di spiegare perché, dopo i primi incontri pacifici, si è infuriata: “Oggi ho la rabbia perché poco prima di incontrarlo una ragazza mi ha raccontato che lui le aveva detto che io lo avevo maltrattato, che non lo volevo. Ha detto così per fare bella figura”.

Il confronto a Uomini e Donne

"Ci sono dei momenti in cui Francesca mi manca, sarei stupido a dire il contrario. Ad agosto la testa è più libera, ho avuto questi pensieri. Voglio la mia libertà e la mia leggerezza. Ad oggi purtroppo non riesco a farmi bastare una relazione", ha continuato Manuel "Io gli voglio bene, ma mi fa rabbia ad oggi. Come fa a non capirlo? Non credo più a niente di ciò che dice. Sono arrabbiata perché quando sono entrata nel programma immaginavo che ci saremmo lasciati, avrebbe potuto anche cornificarmi, dire ‘non ho fatto niente’ come se fosse un vanto, questo mi fa arrabbiare”, ha proseguito Francesca con gli occhi pieni di lacrime.

Ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel?

Insomma, nulla lasciava presagire che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma. Ma, stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le cose potrebbero essere cambiate: “Ieri ad una festa sono stati avvistati Francesca e Manuel insieme. Da indiscrezioni che mi sono giunte, i due si sono rivisti anche in un altro paio di occasioni in precedenza. Secondo quanto riferitomi da chi li ha visti ieri, sembrerebbe che lui sia intenzionato a tornare con lei, ma Francesca sembrerebbe ancora indecisa. Fatto sta che sono stati super gentili con i fan a farsi le foto. Torneranno insieme? Non si sa, seguiranno aggiornamenti”.