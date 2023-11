Alessandro Basciano ha deciso di lasciare l’Italia destinazione Las Vegas perché secondo lui è “l’unico modo per poter realmente far sentire la sua mancanza”.

Basciano lascia l'Italia e va negli Stati Uniti

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte - ha scritto su Instagram pubblicando una foto dalla prima classe dell’aereo che lo ha condotto nella ‘Città del peccato’ -. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso.

Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca. Mi manca tutto, Ale”.

Questo aggiornamento sulla vita del dj ligure arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dell’email che il suo avvocato ha inviato al legale di Sophie Codegoni. Un’email accompagnata da un commento dello stesso Alessandro Basciano: “Mi chiedi tre mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?”.

L’ex vippone aveva parlato delle difficoltà nel vedere Céline Blue anche durante la sua intervista a Verissimo. “Mi hanno mandato una lettera con l’avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia”.

Carolina Rossi contro Sophie Codegoni

Intanto, nelle ultime ore, Carolina Rossi, nota manager e amica di Basciano, ha tirato una frecciatina velenosa alla Codegoni. In una story su Instagram, ha scritto: “Mi fate morire quando fate le donnine per bene, sante e pettinate, dimenticando la strada che avete fatto per due adv. Tutte uguali. Fate le brave perché poi la gente losca vi fa tornare con i piedi per terra. Non svegliate il can che dorme perché i fan non vedono, ma io mio archivio sì. Faccio questo lavoro da sei anni e credetemi che vi ingannano solo con l’apparenza, di cui loro stessi si nutrono. Il più pulito ha la rogna e i santi sono in Paradiso”.