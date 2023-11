Stando ad alcuni indizi sui social, Antonella Fiordelisi avrebbe terminato la sua avventura a Pechino Express. L’influencer campana, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti condiviso uno scatto mentre mangia un hamburger con la sua compagna di viaggio Estefania Bernal. Con loro due, secondo alcuni fan dell’ex vippona, anche Damiano e Massimiliano Carrara, altra coppia che ha partecipato al reality condotto da Costantino della Gherardesca. E’ ipotizzabile che Antonella rientrerà in Italia nelle prossime ore.

Nel frattempo, il suo ex Gianluca Benincasa continua la sua personalissima battaglia contro i genitori della Fiordelisi. Nelle passate settimane, Gianluca ha reso pubbliche alcune delle chat con Antonella precedenti all’ingresso di quest’ultima nella Casa più spiata d'Italia, smentendo di fatto quanto dichiarato dall’ex vippona nel corso di questi mesi. Per chi non lo ricordasse, Benincasa sarebbe dovuto entrare nella Casa in qualità di ex della Fiordelisi, ma una denuncia per stalking da parte dei genitori di quest’ultima costrinse la produzione del reality a fare un passo indietro.

Antonella Fiordelisi, nuovo attacco dal suo ex

L’azione legale intrapresa dai familiari di Antonella non è mai andata già a Gianluca, che ne ha parlato anche nel suo libro “Le corna di una vittima”. Benincasa ha attaccato in più occasioni papà Stefano e mamma Milva, e l’ultima bordata è arrivata poche ore fa su Instagram: “Le situazioni sgradevoli in cui si è trovata protagonista (si riferisce alla Fiordelisi, ndr) durante il suo percorso, sono state dovute dal potere decisionale personale e dalla sua famiglia. Pur di riuscire bisogna essere disposti a usare tutto e tutti… L’unica cosa che prevede è il successo personale”.