Meno di un mese fa, in un’intervista rilasciata a Tag24 in occasione della sua tournée tratrale, alla domanda “Ti piacerebbe partecipare a qualche reality show?”, Sara Ricci aveva risposto con un secco “No”.

“No, perché programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show. Ho fatto anni di danza contemporanea ed anche teatro legato alla danza. Sicuramente è il mio grande amore”.

Sara Ricci parla di Beatrice Luzzi

“Quindi non ti chiedo nemmeno se stai guardando la tua ex collega di Vivere Beatrice Luzzi al Grande Fratello”, ha continuato la giornalista. “In realtà qualche settimana fa mi hanno chiamato proprio per farmi la stessa domanda ed ero impreparata – ha risposto la Ricci -. Ho guardato qualcosina, ma, devo essere sincera, non conosco le dinamiche. Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata. Altro non so dirti perché non ho visto cosa ha fatto; è una donna intelligente. Forse perché è come me: dice sempre quello che pensa, anche se io lo faccio più con il sorriso e lei in maniera austera”.

Ebbene, questa sera, Sara Ricci entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Oltre all’ingresso dell’attrice ci sarà anche quello di Marco Maddaloni, judoka campano, vincitore di Pechino Express e de L’Isola dei Famosi.