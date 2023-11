Lo scorso settembre, dopo essere arrivata seconda nella settima edizione del Grande Fratello Vip alle spalle di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ha deciso nuovamente di “richiudersi” in un’altra casa, quella del Gran Hermano Vip. Ma la sua esperienza nel reality spagnolo è durata pochissimo: il 29 settembre, infatti, la modella di origini venezuelana ha deciso di ritirarsi per riabbracciare il suo Daniele Dal Moro (in realtà, la “reina” ha dichiarato che non è stata lei ad abbandonare).

Sin dai primi istanti della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello spagnolo, Oriana ha lamentato di soffrire la lontananza del fidanzato. Per questo, gli autori avevano fatto arrivare il bel veneto nella Casa, mettendo, però, l’ex vippona davanti ad una scelta crudele: tre minuti con il fidanzato in cambio di 12mila euro decurtati dal montepremi. La modella di origini venezuelane, dopo essere andata in crisi, ha rinunciato per non essere attaccata dagli altri concorrenti. La reazione di Daniele fu decisamente sopra le righe: il bel veneto, infatti, sfasciò una porta e minacciò di chiamare la polizia.

Ad ogni modo, la Marzoli ha archiviato quella esperienza e si è trasferita a Verona per stare insieme a Dal Moro. E’ di poche settimane fa l’ennesima rottura tra i due, ma a distanza di pochi giorni, come ormai da prassi, i due ex vipponi hanno fatto pace. A rivelarlo era stata la stessa Oriana: ““Da due giorni, o forse uno, non lo so, ho un altro viso, sono più tranquilla, rilassata e anche se non volevo dirlo ancora si sa bene il motivo, Dani io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me, quindi anche se siamo due scemi in realtà deve essere così. Grazie sempre per il vostro sostegno, il vostro supporto. Siamo tornati insieme!”.

Nelle ultime ore, è iniziato a circolare un rumor circa la partecipazione dell’ex vippona ad un altro reality show. Oriana ha però spiegato di aver rifiutato la proposta per non dare un ulteriore dispiacere a Daniele: “Mi hanno proposto un reality che ho rifiutato per quella persona, che sa bene che ho detto di no, perché l’ho fatto davanti a lui”.