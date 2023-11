Beatrice Luzzi è senza dubbio la protagonista indiscussa del Grande Fratello. L’attrice è praticamente al centro di ogni dinamica sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, e ha di fatto retto l’intera edizione per oltre due mesi.

Nonostante gli attacchi e le offese ricevute dagli inquilini, Beatrice non ha mai fatto un passo indietro, circostanza che l’ha resa la concorrente preferita dal pubblico per distacco. Ad ogni televoto ottiene percentuali “bulgare”, ed è destinata a trionfare in questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le scorse settimane TvBlog ha anticipato che il GF si allungherà fino a marzo 2024, nonostante la scorsa estate Signorini abbia dichiarato: “Inizieremo a metà settembre, ma non sarà un’edizione lunga come le altre. Non sarà di sei o sette mesi, ma più corta. E questo mi darà modo di avere dei ritmi più umani”.

Proprio riguardo la durata del reality, Beatrice Luzzi ha fatto una confessione a Fiordaliso che ha gelato i fan: “Altri tre mesi? No, assolutamente! Quest’anno mi hanno detto che non sarebbe durato come l’altro anno. Finisco a gennaio, posso posticipare al massimo di una o due settimane. Non vedo il motivo… Se andiamo molto bene ci guadagnerebbero, però io non posso rimanere oltre. Poi comunque anche se i ragazzi sono forti (si riferisce ai figli, ndr), c’è un buco”.

Beatrice Luzzi, dunque, lascerà la Casa a gennaio 2024 o gli autori riusciranno a convincerla a restare?