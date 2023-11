Nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti sembra essere sempre più in crisi, e l’arrivo della sua ex Perla Vatiero l’ha ulteriormente destabilizzato.

Lunedì notte, il gieffino ha palesato i suoi dubbi circa la storia d’amore con Greta Rossetti, e ieri ha rivelato ad Angelica Baraldi di essere in confusione e di aver compreso gli errori commessi con Perla. Brunetti non si pente di aver iniziato una relazione con l’ex tentatrice, ma di aver sbandierato i suoi sentimenti per Greta troppo velocemente. Inoltre, Mirko ha aggiunto di non sentire più l’alchimia di prima con la sua fidanzata.

Mirko Brunetti in confusione

“Con Perla non riesco a dare un quadro ancora. Non riesco a trattenermi con Perla. Mi viene spontaneo darle piccole attenzioni sulle piccolezze, essere anche premuroso. Mi viene proprio spontaneo e non può essere diversamente. Ho un blocco nei suoi confronti perché la situazione è strana. Fisico? Mmm, sì ma totale. A parte le premure non sono spontaneo, su quelle invece è diverso, mi viene spontaneo darle attenzioni.