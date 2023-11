La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è giunta al capolinea, ma entrambi sono pronti a ripartire da Uomini e Donne. La nuova tronista ha chiuso con il suo ormai ex compagno lo scorso mese ed è pronta, a 42 anni, a rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere salernitano, dopo la storia nata proprio a UeD e durata quasi 11 mesi, invece, non ha archiviato del tutto questa parentesi sentimentale. Come rivelato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, il fiorista è pronto a tornare nel parterre Over per dei chiarimenti e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Nel corso della giornata di ieri martedì 21 novembre si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne, a cui avrebbe preso parte anche Alessandro Vicinanza. Come svelato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, l’ex compagno di Ida Platano – approdata sul Trono Classico – sarebbe tornato nel parterre maschile. Il suo ritorno, inutile dirlo, avrebbe già scombussolato gli equilibri del dating show di Maria De Filippi; il cavaliere campano sarebbe infatti a caccia di chiarimenti con la propria ex, con cui ci sarebbe già stato un acceso litigio. "Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre Over e ha avuto un’ampia discussione con Ida; per quanto riguarda il trono di Ida è uscita con un corteggiatore che si chiama Mario" ha scritto Pugnaloni, anticipando che nel confronto è rientrata anche Roberta (che intanto ha chiuso con Marco Antonio), con cui Alessandro è uscito in passato a UeD: "Roberta e Alessandro hanno ballato insieme. (…) Sulla lite di Ida e Roberta, Roberta continuava a chiamarla ‘Platano’ e poi alla fine Ida ha pianto, hanno litigato di nuovo e alla fine si è messa a piangere pure Roberta (probabilmente dal nervoso)".

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 22 novembre, Ida Platano ha fatto il suo debutto come tronista. Quando Tina Cipollari le ha chiesto perché lei e Alessandro Vicinanza si fossero lasciati, l'ex dama ha risposto: "Mi ha lasciato lui". "Sto disgraziato, ma ti rendi conto?!", ha chiosato l'opinionista.