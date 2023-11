Puntata segnata dai comeback quella di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio. Dopo l’approdo di Ida Platano sul Trono Classico, è tornato in studio anche Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha rivelato che aveva abbandonato il dating show perché “non stavo bene”. La prima donna con la quale ha voluto ballare è stata Ida Platano: "Abbiamo un conto in sospeso".

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne

Armando Incarnato, dopo aver fatto il suo ingresso in studio, è subito partito all'attacco contro Aurora Tropea: "Le assenze fanno capire delle cose", ha rivelato, poi rivolgendosi alla dama ha detto: "Perché resti qui se ti senti attaccata? Qui dentro non fai altro che dire che non vieni rispettata, che vieni trattata male. Se il contesto ti provoca fastidi, perché non vai via?". Il cavaliere ha continuato rivelando di essere andato via perché "non stavo bene": "Ma non sono tornato come agnellino". "Ho un sospeso con Ida Platano, vorrei ballare con lei. Rivederla qui, non lo sapevo. Vorrei recuperare", ha poi dichiarato dopo la domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto con chi volesse ballare. "Non mi complicare già la vita", ha replicato la padrona di casa, "Siamo solo amici", hanno entrambi confermato.