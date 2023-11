Alcune settimane fa, Fabrizio Corona, attraverso Dillinger News, ha dato per certa la rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

In un’intervista rilasciata a Chi in edicola questa settimana, i Prelemi hanno chiarito le cose ed ha raccontato come sono nati i rumor: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti”.

Pierpaolo ha aggiunto: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai”.

La Salemi ha poi spiegato anche come stanno le cose tra lei e il fidanzato: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero”.

Ieri sera, però, con un post su Instagram, Dillinger News ha ribadito tra Giulia e Pierpaolo è finita: “Come avevamo anticipato e previsto il 6 novembre, oggi è arrivata una mezza notizia dalle pagine del settimanale Chi. Questa era una delle ipotesi con cui noi di Dillinger avevamo immaginato la comunicazione della notizia della loro separazione. Tra le varie scelte c’era Instagram, Verissimo e la copertina di Chi (che secondo noi non gli avrebbero dato). Invece eccoli proprio lì, raggianti, posati e tanto innamorati sulla cover del settimanale più patinato di tutta Italia.

La copertina però non gli è stata data in relazione alla fine della loro storia, ma come promozione di quel programma Ex On The Beach, che vedrà proprio due ex, ironia della sorte, come conduttori. Paramount+, il servizio streaming su cui andrà in onda il reality condotto dai Prelemi, investe, in comunicazione e ufficio stampa, ingenti quantità di denaro ed è anche sponsor dell’Inter. Infatti il logo si può vedere sulle maglie dei calciatori.

Dillinger News: "C'è un video di Giulia in cui dice di essere single"

Circa una settimana fa, li avevamo visti allo stadio, a bordo campo, a fare promozione mentre sul led wall mandavano in onda l’anticipazione del programma. La coppia dai finti sorrisi e finti abbracci concluderanno la loro storia condividendo questa esperienza e poi, ognuno per la sua strada. Inoltre, pare che Giulia si sia già adattata alla vita da single, dal momento in cui la vediamo ogni sera fuori per eventi e feste. E se non c’è da ‘lavorare’ è sempre a casa dall’amico Mattia Ferrari. Clamorosa è stata la scena ripresa da alcune storie Instagram di amici correlati, in cui lei stessa annuncia: ‘Sono single, trovatemi un fidanzato’.

Sempre su Chi, troviamo un lungo servizio pubblicitario e solo due righe quasi nascoste in cui si capisce che è in atto una grave crisi: ma quale crisi, i due si sono lasciati da più di un mese! Il problema è sempre lo stesso. La finzione. La disconnessione tra la realtà e quello che si racconta”.