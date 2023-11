Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella loro nuova casa. Il gran giorno è finalmente arrivato: i Ferragnez hanno traslocato, senza, però, in effetti andare troppo lontano. Sono rimasti, infatti, in zona City Life, visto che la nuova residenza si trova nella zona sud del quartiere, all’interno del nuovissimo e lussuosissimo Residenze Libeskind II con giardini, palestra e piscina condominiale, nei pressi di piazza Giulio Cesare.

Negli ultimi giorni, la Ferragni e consorte hanno mostrato le varie fasi del trasloco, che pare essere a buon punto visto che la famiglia ha passato la prima giornata nel mega attico con vista sulla Madonnina. Già ieri, Fedez ha scherzato con la moglie sul suo vizio di spoilerare ciò che deve rimanere segreto, cercando di mostrare angoli della casa, firmata dallo studio di architettura 131Design, mai visti. E’ ipotizzabile anche un servizio in piena regola su qualche rivista di architettura, come già successo per la splendida villa Matilda che i Ferragnez hanno acquistato e ristrutturato (sempre con 131Design dell’amico Filippo Fiora) sul lago di Como.

La cabina armadio di Chiara Ferragni

Nel frattempo, dopo aver messo a letto Leone e Vittoria, questa notte Chiara e Fedez hanno mostrato la parte della nuova casa più attesa dalle fan dell’imprenditrice digitale, ovvero la cabina armadio. “Ha deciso di non fare una cabina armadio, ma di costruire La Rinascente in casa”, ha ironizzato il giudice di X Factor. Ed effettivamente a livello di grandezza sembra davvero un negozio, molto più grande della sua vecchia cabina armadio che nell’attico precedente si estendeva in tre stanze divise su due livelli.