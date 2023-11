Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello. I due ex volti di Temptation Island hanno parlato della fine della loro relazione e si sono commossi, con lei che è addirittura scoppiare a piangere. Ieri, però, c’è stato una sorta di risveglio romantico. Perla ha confidato a Letizia Petris e Angelica Baraldi ciò che è accaduto in camera con il suo ex.

La Vatiero ha raccontato che Mirko è andato nel suo letto per svegliata (così come faceva quando convivevano). Senza pensarci troppo, lei l’ha preso per la mano, proprio quando faceva quando erano una coppia.

“Stamani è stato un risveglio strano. Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Perché ho fatto una cosa inconsciamente. Sì, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo. Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano. Ma restavamo anche un minuto mano nella mano. E stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato.

Non ci pensavo, è stata proprio una cosa che mi è venuta così di scatto. Ieri poi abbiamo anche parlato, ma non abbiamo concluso, ci vorrebbe una vita. Quindi a un certo punto eravamo in giardino e gli ho detto che era meglio tornare in casa da voi. Tanto qui di tempo per parlarne ne avremo”.