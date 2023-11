Il triangolo che vede coinvolti Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti sta appassionando i telespettatori del Grande Fratello e non solo.

Un ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha detto la sua in merito. Si tratta di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, quest’ultimo ex concorrente della settima edizione del Gf Vip. Intervistata da Cooming Soon, l’ex corteggiatrice ha detto: “Io ho iniziato a seguire il Grande Fratello da quando è entrato Mirko. Partiamo dal presupposto che io considero Mirko un bravo ragazzo. All’epoca di Temptation facevo il tifo per lui e Greta, mi piacevano molto. Vedendolo nella Casa insieme a Perla, però, mi sono fatta un’altra idea. Secondo me gli autori hanno sbagliato a far entrare Perla.

Se da una parte hanno creato una bella dinamica, dall’altra hanno interrotto il percorso di Mirko, che stava tirando fuori una bella personalità e si stava facendo conoscere. Ora, lui è confuso e lei è psicologicamente fragile. Quindi si avvicineranno inevitabilmente. Si ritroveranno ne sono sicura. Potrebbero riunirsi come potrebbero fingere solo per soldi. Greta? Non la considero proprio! Quando soffri davvero per una persona non passi il tuo tempo sui social”.