Greta Rossetti avrebbe lasciato Mirko Brunetti. O almeno, è questa la conclusione che avrebbero tratto i fan della coppia leggendo l’ultimo sfogo che l’ex tentatrice ha condiviso su Instagram.

Lo sfogo di Greta Rossetti

“Basta mi avete rotto. Ma chi siete voi per dirmi come cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi… Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le pall3 però eh che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto per il resto viva l’amore con chiunque esso sia”.

Uno sfogo che Greta ha condiviso dopo aver visto il confronto tra il fidanzato e la sua ex all’interno della Casa del Grande Fratello. Un confronto che ha portato Perla a dirgli: “Se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti”.