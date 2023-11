Nella puntata di lunedì 20 novembre, Sara Ricci ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. La nuova concorrente, ex collega di Beatrice Luzzi sul set di Vivere, ha dichiarato subito di essere single e che a lei piacciono gli uomini più giovani.

Parole che non sono passate inosservate ai telespettatori né tantomeno a Vittorio Menozzi, uno dei “belli” della Casa. Il modello sta avendo modo di conoscere l’attrice, con la quale sembra essere già nata una certa sintonia. In diverse occasioni, infatti, i due si sono appartati per parlare ma, almeno per il momento, ad aprirsi è stato quasi esclusivamente Vittorio, che durante alcune confidenze con Paolo Masella ha parlato di Sara.

Il gieffino ha ammesso di essere particolarmente attratto dalla nuova coinquilina, che reputa una donna estremamente sensuale e intelligente. Inoltre, tra di loro pare si sia venuta subito a creare un’affinità mentale. Il macellaio romano ha replicato dicendo di aver notato anche lui una certa intesa tra la nuova arrivata e il suo amico. Secondo il suo punto di vista, infatti, il fatto che Sara Ricci sia una donna più matura, la rende particolarmente incline ad apprezzare i modi di fare di Vittorio Menozzi. Le ragazze più giovani, per contro, potrebbero rischiare di annoiarsi.

Vittorio si è trovato assolutamente d’accordo con il suo coinquilino. Inoltre, ha ammesso di essere attratto da Sara non soltanto dal punto di vista mentale, ma anche estetico. Con il passare dei giorni conta di approfondire ancor di più la loro conoscenza. Potrebbe nascere una nuova ship nella Casa più spiata d’Italia? I presupposti sembrerebbero esserci, staremo a vedere…