Giselda Torresan, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi.

La “montanara”, tornata finalmente sulla sua amata montagna dopo circa due mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, ha raccontato che, secondo lei, Giuseppe Garibaldi è l’inquilino più stratega. “Secondo me Giuseppe è un po’ stratega, guardandolo fuori dalla Casa è tutto più chiaro di come è là dentro. Non c’è nessuno di peggiore, sono tutti simpatici.

Ma secondo me il migliore è Vittorio perché è un bravo ragazzo, gentile, educato. Di peggiore no dai, non c’è nessuno. Il meno migliore a questo punto è proprio Giuseppe. Sta giocando un po’ con Beatrice, non mi piace. Lei sta soffrendo, ma adesso ho visto che ha trovato una nuova amica, Sara Ricci. Io penso che un po’ c’era il trasporto da parte sua".

E per quanto riguarda Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Giselda ha detto: “A me piace tanto Perla. Diciamo che mi piace più Perla di Greta. Però le minestre riscaldate non sono mai buone”.