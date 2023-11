Ci risiamo: un altro concorrente del Grande Fratello avrebbe bestemmiato. Nella Casa più spiata d’Italia, dopo i casi di Anita Olivieri, Alex Schazer e Paolo Masella, anche Vittorio Menozzi sarebbe “scivolato” su un’imprecazione. Su X (ex Twitter) gli utenti hanno già reso virale il video che incastrerebbe il modello.

La bestemmia di Vittorio Menozzi

Mentre era in cucina con Paolo Masella, Mirko Brunetti, Letizia Petris e Massimiliano Varrese, Vittorio Menozzi, in un momento goliardico, si è lasciato scappare un "Por*o D.." che non è passato inosservato. In quel momento la regia ha cambiato inquadratura riprendendo il salotto completamente vuoto. I microfoni sono rimasti però accesi in cucina. Nel video è infatti possibile ascoltare gli inquilini mentre, dopo essersi zittiti per pochi secondi, scoppiano in una silenziosa risata.

Fino ad ora il Grande Fratello non ha mai preso provvedimenti in merito a queste situazioni, a differenza di quanto accadeva nelle edizioni passate che sono state segnate da punizioni molto severe nei confronti di chi usava parole forti e blasfeme, a differenza di quella in corso che, visti i casi di Anita Olivieri, Paolo Masella, Alex Schwazer, sembrerebbe essere più tollerante.

Nonostante i ripetuti appelli social da parte dei telespettatori, non è stato ancora preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Fino ad ora, Alfonso Signorini e la produzione non hanno mai dati importanza agli scivoloni dei concorrenti di questa edizione. Non è da escludersi che presto potrebbe arrivare la prima punizione, vista la parola "vietata" ripetuta più di una volta.