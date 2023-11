Notte bollente nella Casa del Grande Fratello. Gli inquilini hanno infanto ogni tabù, svelando segreti intimi. La temperatura si è alzata quando i concorrenti hanno iniziato a discutere di Grecia Colmenares e del misterioso motivo della sua felicità.

Angelica Barladi ha interrogato Beatrice Luzzi chiedendole se sapeva qualcosa del segreto di Grecia. La risposta dell’attrice è stata negativa, ma la conversazione ha preso una svolta inattesa e “piccante” quando Anita Olivieri ha svelato particolari imbarazzanti sulle abitudini della regina delle soap sudamericane: "Tu non sai cos’è la tre per lei?". La bionda manager romana rivela che spesso la prendono in giro perché "sta tanto in bagno, ci va con lo zaino e dorme con la banana". Una rivelazione che ha lasciato Beatrice a bocca aperta, mentre le altre inquiline spiegavano che questa pratica quotidiana era il segreto della felicità della concorrente. La regia ha reagito rapidamente, censurando l’audio e spostando l’inquadratura in cucina per distogliere l’attenzione.

Ma la storia non si ferma qui. In un secondo momento, la discussione ha virato dai segreti di Grecia Colmenares a quelli dei concorrenti maschi. Massimiliano Varrese ha rivelato di essere a "quota zero" nel campo dell’autostimolazione, dichiarando: "Canalizzo le energie da altre parti. Vi fa così strano?".

Le gieffine hanno condiviso le proprie opinioni, e anche la regia è stata costretta a intervenire nuovamente, censurando e cambiando telecamera per mantenere un tono adeguato. Il web, tuttavia, ha accolto con divertimento queste conversazioni proibite, manifestando la propria ilarità nei commenti sui social dedicati al Grande Fratello.

In un’incredibile escalation di rivelazioni, è emerso che anche Paolo Masella, nel cuore della notte, si alza per concedersi momenti di intimità in solitudine. Ancora più sorprendente, Giuseppe Garibaldi avrebbe praticato lo stesso rituale durante la sua relazione con Beatrice.