Ieri, un noto sito di informazione ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sarebbero risentiti dopo il ritorno dell’influencer campana dal sud est asiatico, dove è stata impegnata con le riprese della nuova stagione di Pechino Express, in onda su Sky a marzo 2024.

Notizia, però, smentita da Deianira Marzano, molto vicina all’ex vippona. L’esperta di gossip ha anche rivelato che “nel cuore di Antonella c’è finalmente un’altra persona”.

Antonella Fiordelisi, flirt in corso con un calciatore del Torino?

Nelle ultime ore, Fabrizio Corona, attraverso il suo portale Dillinger News, ha svelato il nome dell’uomo con il quale la Fiordelisi avrebbe un flirt. Si tratta di Antonio Sanabria, calciatore paraguaiano che gioca nel Torino. “Antonella Fiordelisi appena rientrata in Italia, dopo la registrazione di Pechino Express non ha perso tempo. E dopo il breve flirt con il calciatore del Torino Samuele Ricci, ha cominciato a frequentare un altro calciatore: il centravanti, sempre del Torino Antonio Sanabria. Classe 1996 e paraguaiano con un look dannato e ribelle. Per la cronaca, risulterebbe sposato con Maria Breton, che non posta mai sui social, ed è padre di tre figli”, si legge sulla pagina Instagram di Dillinger News, che poi posta anche lo scambio di like tra i due.

Antonio Sanabria non è l'unico calciatore ad aver dimostrato un certo interesse nei confronti di Antonella. Quando era all'interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, la Fiordelisi confessò di avere ricevuto alcuni messaggi di apprezzamento da parte di alcuni calciatori famosi, tra i quali Gonzalo Higuain e Francesco Totti e raccontò di avere ricevuto un invito da un calciatore che all’epoca militava nella Roma, ovvero Niccolò Zaniolo: "Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento. Non so perché".