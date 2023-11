Il trono di Ida Platano porta tensioni all’interno di Uomini e Donne. Nella puntata trasmessa oggi, venerdì 24 novembre, è scattata un’accesa lite con la sua antagonista ai tempi del parterre Over, ovvero Roberta Di Padua.

La nuova tronista ha avuto una discussione molto accesa con la dama di Cassino terminata però con un abbraccio distensivo. La discussione tra le due sarebbe nata dal fatto che Ida ha accusato Roberta di intrufolarsi nelle frequentazioni altrui. Per quanto riguarda invece le nuove frequentazioni, Ida Platano è uscita in esterna con David, il corteggiatore di origini cubane. Esterna della quale la tronista si è detta soddisfatta nonostante le critiche mosse da Tina Cipollari.Sul fronte Trono Over invece, Roberta ha conosciuto due ragazzi scesi appositamente per lei ma ha deciso di non tenerli. La dama però è uscita con Marcantonio e tra i due c'è stato un bacio, elemento che ha portato un'altra dama, Manuela, a chiudere la conoscenza in atto con il cavaliere.