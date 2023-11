La scorsa notte, nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono appartati in camera e, sdraiati sullo stesso letto, hanno parlato ancora una volta della fine della loro relazione. La campana ha preso il giro il suo ex fidanzato per il tatuaggio di coppia fatto con Greta Rossetti (“I tuoi occhi la mia cura”), per poi chiarire che lei non ce l’ha mai avuta con l’ex tentatrice.

“Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Anche io ho avuto un altro dopo, ma non gli ho detto ti amo e non mi sono fatta un tatuaggio con lui. Mì, ma ti rendi conto che sul braccio hai scritto ‘I tuoi occhi la mia cura?’. Dai ragazzi, pensa te come stai messo. Io ti difendevo, ma la gente ti rideva dietro. Dai il tatuaggio di quel tipo… Ma di che stiamo parlando? Dopo due settimane i suoi occhi sono la tua cura. Raga ma seriamente?! Io quando vidi la puntata ero scioccata. Non ci volevo credere. Mi fa troppo ridere devo dirtelo. Io mi sono dovuta dissociare da te. Dicevo a tutti ‘non è il ragazzo che è stato con me cinque anni, questo soggetto non lo conosco’. Mettiti nei panni miei con la gente.

A me lei non mi sta antipatica, non spenderò mai una parola negativa su di lei. Che penso di lei? Non ce l’ho mica con lei sia chiaro. Sto parlando di te e non di altri. Che dopo poche settimane dici ti amo. Se ti scrivevi il suo nome era uguale”.

La replica di Mirko Brunetti

"Ma è un tatuaggio mica un figlio! Comunque l’idea iniziale era di farci un’isoletta del logo di Temptation Island. Così è partito tutto. Comunque non è che ho scritto Greta ti amo. Era un momento che mi andava di scrivere una cosa carina. Un ricordo che abbiamo voluto imprimere. […] Poi pure tu ti sei baciata un altro, ti sei fidanzata. Hai fatto i tiktok insieme”.