Ieri sera a Ballando con le Stelle è sceso in pista come ballerino per una notte un uomo che Selvaggia Lucarelli conosce molto bene, ovvero Max Giusti. I due si sono conosciuti nel lontano 1997 e sono stati insieme per diversi anni. Subito dopo l’esibizione del conduttore, Selvaggia gli ha chiesto come stesse e lui ha risposto ironizzando: “Come sto? Bene, bene, oddio in realtà c’ho la sciatica. Sono arrivato con una serie di farmaci fortissimi. Non ci vediamo da molti anni. Ogni 15 anni ci rivediamo”.

La rivelazione di Teo Mammucari

A rivelare qualche retroscena è arrivato anche Teo Mammucari, che era proprio con Selvaggia e Max Giusti quando si sono conosciuti in un ristorante romano: “Vi devo raccontare una cosa che non sa nessuno. Anni fa io ho rivisto lui e mi è venuto incontro dicendo ‘sta zitto, Selvaggia mi ha lasciato e si è messa con un amico mio. Si è messa con lui e devo superare sta cosa’. Io gli ho detto ‘ma che sei matto che mi vieni a dire a me sta cosa? Me l’hai rubata. La prima volta che siamo usciti io e lei tu ti sei messo in mezzo e vi siete messi insieme’. Comunque lui stava parecchio giù di morale”.

Giusti ha poi fatto una rivelazione sull’incontro con la Lucarelli: “Io devo dare uno scoop! Il ristorante dove tutto è successo non è Il Rubagalline, ma La Mucca Allegra! E sì, è vero che con Selvaggia la prima sera abbiamo ballato”.

Max Giusti su Selvaggia Lucarelli

“La vedo in televisione. Se la riconosco? Certamente, anche perché è sempre lei. Però la vedo solo in tv, di persona non ci vediamo da diverso tempo, sono molti anni. Non sempre sono d’accordo con quello che fa e dice, ma la stimo tantissimo e tra noi c’è rispetto. Infatti non ci siamo lasciati in cattivi rapporti. Come mai ci siamo lasciati? Ad un certo punto abbiamo compreso che non c’era più nulla. Nonostante la rottura non è mai mancata la stima reciproca”.