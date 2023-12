Due ex protagonisti del Grande Fratello hanno duramente attaccato Massimiliano Varrese. Nel corso dell’ultima puntata, l’attore è stato ripreso da Alfonso Signorini per via dei suoi comportamenti nei confronti di Beatrice Luzzi, molti dei quali hanno anche scatenato l’indignazione di diversi volti noti. Il gieffino, così, ha fatto le sue scuse alla Luzzi: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica. Voglio mettere da parte l’ascia di guerra. La mia vittoria qua dentro sarà dimostrare con i fatti che si può lavorare su questi aspetti”.

Tuttavia, le scuse di Varrese non hanno convinto Salvo Veneziano e Filippo Nardi. Il primo è stato squalificato per via di alcune frasi su Elisa De Panicis, mentre il secondo dovette abbandonare la Casa per via di una vicenda che lo vide coinvolto con Maria Teresa Ruta.

“Tutto ok. Ha chiesto scusa. Pure io ho chiesto scusa e mi hanno trattato da criminale, infatti per quando mi riguarda possono fallire”, ha commentato Veneziano. “C’è chi nella storia di questo programma è stato cacciato e messo alla gogna per molto meno”, ha detto invece Nardi.