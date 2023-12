Alcuni giorni fa, nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti si sono divertiti al suono del “Freeze Kiss”. "Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel…bacio!": con questa lettera giunta in casa, i gieffini hanno conosciuto le regole del nuovo gioco da svolgere in salotto. Così, divertiti, hanno atteso l'inizio. I primi ad essere stati scelti sono stati Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, inquilini ed ex fidanzati.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si erano scambiati un bacio, per gioco. Un tempo erano fidanzati e al suono del “Freeze Kiss”, hanno preso un Mikado e lo hanno condiviso scambiandosi un tenero bacio a stampo, facendo, seppur per gioco, un tuffo nel passato.

Poche ore dopo, Varrese ha fatto una confessione a Rosy Chin riguardo il suo rapporto con Monia, sua ex compagna. Ha rivelato di condividere con lei un rapporto di profonda complicità: “Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c'è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare. È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l'ho mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza”.

Ieri pomeriggio, Massimiliano e Monia hanno avuto un confronto, e quest’ultima ha sbugiardato l’attore. Varrese sostiene che, durante la loro relazione, lui non l’ha mai tradita. Di opinione differente La Ferrera: “Veramente, quando stavamo insieme con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso, e mi ricordo pure chi è…”. “Adesso mi vuoi far passare pure per quello che non sono. Ti prego, no”, ha chiosato l’attore.