Mirko Brunetti ha lasciato Greta Rossetti in diretta al Grande Fratello. L’imprenditore rietino ha deciso di scrivere la parola fine alla relazione con l’ex tentatrice, conosciuta a Temptation Island. Un cambiamento repentino, anche in considerazione del fatto che, solo fino a poche settimane fa, Brunetti si diceva ancora coinvolto sentimentalmente da Greta.

Mirko lascia Greta in diretta

Collegandosi in diretta con la Casa perché risultato positivo al Covid, Mirko ha avuto un confronto con Greta per metterla al corrente della decisione di interrompere il loro rapporto: “Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”.

La sorella di Greta contro i Perletti

Intanto, la sorella di Greta Rossetti si è scagliata contro i cosiddetti Perletti, i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Nonostante lei si sia sempre esposta c’è un limite a tutto. Ma tanto la verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate.

Per ora potete stare a fare ‘cicicici’ nei commenti perché nella vostra vita, a quanto pare, potete fare solo questo. Mi dispiace per la vostra vita triste. Pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò continuate pure a fare i caproni!”.