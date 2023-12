Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. La “plurilaureata” è finita in diverse occasioni nell’occhio del ciclone per alcune sue uscite e in quanto si mormora ormai da mesi che abbia un flirt – o quantomeno un rapporto preferenziale – con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma su Anita aleggia anche il mistero di questo “famoso” fidanzato che avrebbe fuori, che non le consentirebbe di intraprendere una relazione all’interno della Casa di Cinecittà. Anche durante l’ultima puntata del GF, lo stesso Alfonso Signorini ha parlato di Edoardo, il ragazzo con il quale la gieffina avrebbe una relazione da circa dieci anni. Il conduttore ha sottolineato che prima o poi chiederà ad Anita di parlarne e fare chiarezza.

La rivelazione di Clarissa Selassié

Lo scorso settembre, Clarissa Selassié, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva rivelato di conoscere il fidanzato di Anita: “Ho seguito la prima puntata, ero curiosa di vedere chi stava entrando nella Casa. C’è una ragazza che non ho ben capito se è fidanzata, la ragazza bionda che è entrata con Giuseppe Garibaldi. Lei non ho ben capito. Io ho amici del suo fidanzato. Io so per certo che Anita Olivieri è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era single. Amici del suo fidanzato mi hanno chiamato chiedendomi se sapevo se avevano tagliato la clip, perché loro sanno per certo che sono fidanzati da 10 anni. Si chiama Edoardo ma non mi ricordo il cognome. Lui era scioccato poveraccio e super deluso. Lui mi ha proprio contattato. Non so se nella casa flirtando con qualcuno, perché non sto guardando la diretta.

Io ho parlato con Edoardo e lui mi ha proprio detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella Casa, da fidanzati, era tutto a posto. Da quello che lui mi ha detto non ha accettato questa situazione. Era al corrente che lei doveva entrare al GF e l’ha supportata nella sua scelta, però da fidanzata, rispettando lui come uomo che stava fuori, perché sono 10 anni che stanno insieme. Mi ha detto anche che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono.

Mi ha detto che si sente molto in difficoltà perché ne perde la sua credibilità. Perché mi ha detto che se gli dovessero domandare non saprebbe cosa dire perché vorrebbe tutelare la sua immagine ma anche sé stesso se no fa la figura del pagliaccio”.