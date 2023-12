Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello meno apprezzate sui social. Il suo astio nei confronti di Beatrice Luzzi è ormai cosa nota, ma lei continua a negare di aver sparlato di lei. Ma le cose non stanno esattamente così.

Un video diventato virale su X (ex Twitter), infatti, incastra la “plurilaureata” in merito ai giudizi riservati all’attrice. Anita si è più volte tradita, poiché sebbene abbia sempre portato avanti questa linea, in diverse occasioni ha detto l’esatto contrario. E allora, perché continuare a negare, anche in puntata?

Una fan di Beatrice ha ben pensato di raccogliere tutti i contenuti audio/video in cui la Olivieri ha parlato – o meglio sparlato – della coinquilina. E pensate, la clip dura quasi 50 minuti! Un bel po’ per una persona che sostiene di non parlare mai male della Luzzi.