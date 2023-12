Durante la puntata del Grande Fratello di sabato 16 dicembre, Alfonso Signorini ha strigliato Massimiliano Varrese dicendogli che se continuerà così verrà squalificato. Proprio mentre nella Casa hanno mandato in onda le immagini delle parole dell’attore, Anita Olivieri ha puntato il dito contro Beatrice Luzzi.

“Massimiliano non è così, ma qui nessuno pensa quelle cose. Ci sono un po’ di cose che non mi tornano. Tu spingi le persone al limite Beatrice. Al limite arrivano le persone con te è questa la realtà. Le spingi al limite, sì te lo dico io perché è la verità. Quella è una battuta, sai quante ne fai lei. Quante ne dice lei da tre mesi? ‘Non hai pudore, stai al guinzaglio’. E allora basta dai ragazzi. Dire che uno non ha pudore è brutto e lei lo dice senza farsi problemi. Tu dici che non ho pudore e non indosso nulla sotto i pantaloni, io non piango come te. Tu non sei carina con la gente qui dentro. Non sei una santa che ha parole belle per tutti”.

Ma non solo, Durante la puntata, Anita ha continuato a difendere l’indifendibile, e lo ha fatto anche in piena notte: “La verità la sappiamo noi e la sa chi la deve sapere. Questa è follia! […] Io oggi ho visto Avatar 5 prima che uscisse. Il problema ce l’ha con lei, mica con gli altri. Lei è così, è lei il suo problema, l’ho capita sta cosa”.