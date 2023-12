Nuovo impegno televisivo in vista per Milly Carlucci. La conduttrice, al momento occupata con Ballando con le Stelle, sta preparando la finale del dancing show che sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno sabato 23 dicembre.

Ma non ci sarà nessuna pausa televisiva per lei ed il suo staff. Infatti, inizierà sin da subito a programmare un nuovo talent show. Come già preannunciato, infatti, Il Cantante Mascherato non avrà un seguito, ma al suo posto arriverà un nuovo format che vedrà alla conduzione proprio Milly Carlucci.

Ancora non è dato sapere il nome ufficiale del nuovo programma, ma qualche notizia in merito è trapelata grazie a TvBlog. Innanzitutto, il periodo della messa in onda, previsto a partire da maggio 2024: “Un impegno naturalmente sempre nel campo dell’intrattenimento, che stavolta però non andrà in onda più in inverno, come accadeva con il Cantante mascherato, ma che si protrarrà più in là. Secondo quanto apprendiamo infatti il ritorno in video di Milly Carlucci con un nuovo show non dovrebbe avvenire prima del maggio 2024. Ma la particolarità di questo nuovo talent sarà che gli artisti verranno lanciati da quattro celebrità che in qualche modo saranno i loro padrini, o se preferite i loro talent scout. Innescando così fra di loro una gara su chi è più bravo a trovare i migliori talenti scelti e votati da giuria e pubblico televisivo”.