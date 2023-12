Già alcuni giorni fa, Alex Belli, tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva criticato duramente l’atteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi.

Ieri, durante l’ultima puntata di Turchesando, programma radiofonica in onda su Radio Cusano Campus, il “Man” è tornato sull’argomento, dicendo di non credere alle scuse dell’attore: “Anche io sono un attore e si può portare in scena dell’intrattenimento, però nei contenitori dove l’intrattenimento ci viene richiesto. Nel momento in cui si fa un reality, insomma sembra una scusa. E’ chiaro che poi uno cerca sempre una via di uscita. L’attore, in un reality, può portare intrattenimento per esempio quando si organizzano feste, ma nello sviluppo del reality c’è la persona e non l’attore. Francamente mi sembra debole come scusa.

Lui sa di aver pestato un bel mer*one e mi auguro che, da grande professionista, possa correggere il tiro e andare su un’altra cosa. Adesso si è anche tagliato la barba perché pensa che la barba addolcisca il suo visino, visto che gli hanno detto che la lo sguardo cupo”.

Su Beatrice Luzzi, invece, Alex Belli ha speso esclusivamente parole di apprezzamento: “Ha una voce erotica pazzesca, ma poi ha una dialettica così pungente che in un certo senso mi ricorda anche un po’ Soleil (Sorge, ndr), anche se in chiave diversa. Lei non si espone mai, arriva al pubblico, buca lo schermo. Non so se vincerà o no, io glielo auguro, ma ad ogni modo è la protagonista indiscussa di questa edizione. Non c’è un altro concorrente che sia uomo o donna che le può tenere testa".