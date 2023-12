Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è aperta con Marco Maddaloni spiegando come sta vivendo la convivenza con Greta Rossetti.

Le due ex di Mirko Brunetti hanno già avuto modo di confrontarsi dopo l’eliminazione del rietino, mostrando reciproca comprensione.

“A parte la rabbia di dire delle cose la settimana dopo essermi lasciata con Mirko, ma è una cosa che io ho sfogato con Mirko. Era la rabbia del momento nei confronti del mio fidanzato. Anche se ho fatto delle offese era perché io stavo sfogando con il mio fidanzato. In quel momento ci eravamo lasciati da una settimana, fondamentalmente era ancora il mio fidanzato. Quello è un momento di rabbia che è finito là. Io non ho mai sbagliato nei suoi confronti. Ho dovuto difendermi un pochino, ma sempre in modo molto rispettoso. Io non me la sono mai presa con lei”.

Poi, Perla ha proseguito: “In questo contesto per me lei è una persona che ha la mia stessa età, quindi trovo la stessa complicità che ho con altre persone della mia stessa età. Non è che può diventare la mia migliore amica. Se ho un problema non vado a parlare con lei… Io con lei mi sto comportando in modo molto giusto, educato. Se siamo in comitiva facciamo una risata, se ha bisogno di una cosa sono lì che gliela do, come lei… Ci parlo, ci scherzo. Se mi devo imporre ‘Oddio, è lei’, faccio del male anche a me stessa”.

Tuttavia, la Vatiero ha messo in luce un lato di Greta che distinguerebbe le due gieffine: “Una delle prime cose che ho fatto nella mia crescita proprio personale, proprio a livello di maturità, è che io non me la sono mai presa con lei. Le cose che sono successe sono strane, cose immature che lei ha fatto a livello social. Devo dire che lei sotto questo punto di vista è molto superficiale e gliel’ho detto anche in faccia. E’ un po’ bimba a differenza mia sotto tanti aspetti. Lei deve scegliere chi vuole essere, perché ancora non lo sa. Anche quello che ha fatto nei confronti di Angelica…”.